Peter Handke gegen Thomas Bernhard: Begegungen an einer Kreuzung mit den Großdichtern

Was verbindet, was trennt Peter Handke und Thomas Bernhard? Bei den Thomas-Bernhard-Tagen in St. Veit werden Antworten gesucht und gefunden.

SN/www.picturedesk.com Autor Thomas Bernhard und Burgtheaterdirektor Claus Peymann auf der Bühne des Burgtheaters nach der Premiere von „Heldenplatz“ im Wiener Burgtheater. 4. November 1988.