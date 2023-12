Peter Henischs neuer Roman erzählt von einem Aussteiger, der sich in eine italienische Kleinstadt zurückzieht.

Die Leute, die am Rande stehen, die sich aus dem Spiel nehmen, nicht teilhaben wollen am großen Ganzen namens Gesellschaft, beschäftigen Peter Henisch von Anfang an. Sie sind die Verweigerer all dessen, was unter der Rubrik Normalität abgehandelt wird. Die ...