Péter Nádas: Ungarns Großmeister des Erzählens wird 80

"Buch der Erinnerung" und "Parallelgeschichten" sind Epochenromane, die das europäische 20. Jahrhundert vermessen. Nun erscheinen "Schauergeschichten" auf Deutsch.

Im Alter von acht Jahren ließ der spätere Schriftsteller Peter Nadas seine Mutter im Brustton der Überzeugung wissen, dass er die Juden hasse. Die Mutter zwang ihn daraufhin, in den Spiegel zu blicken. "Schau gut hin", sagte sie, "da hast du einen Juden, du kannst ihn ruhig hassen." In Interviews betonte der Autor, dass dies eine der wenigen Geschichten in seinen Büchern sei, die sich in der Wirklichkeit genauso ereignete, wie er sie beschrieb. Am 14. Oktober wird Nadas 80 ...