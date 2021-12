Platzgumer, Arenz, Heinigk: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!

Hans Platzgumer: Bogners Abgang. Roman. Geb., 143 S. Zsolnay, 2021.

Er ist Musiker und Schriftsteller, in beiden Bereichen hat es Hans Platzgumer zu bemerkenswerten Ergebnissen gebracht. In seinem jüngsten Roman gilt es die Schuldfrage zu klären. Diese Arbeit nimmt einem der Verfasser nicht ab, er überlässt das seinen Lesern, denen er nur das Material zur Verfügung stellt, damit sie sich in den komplexen Fall einarbeiten können. Spät nächtens geschieht ein Unfall in Innsbruck, ein Fußgänger kommt dabei ums ...