Poetry Slam vereint Schüler und Geflüchtete

Erstmals findet der Gasteiner "Slam Jam" online statt. Bis heute Abend kann abgestimmt werden.

"Alle Schüler denken, dass ich eine Bombe an meinem Körper verstecke", erzählt Asiyeh. Ihre Erfahrungen im Schulunterricht in Graz hat die Afghanin in einem Text verarbeitet: "Mein Name ist...".

Beim Gasteiner "Slam Jam" kann Asiyeh ihre binnen weniger Jahre erlangten Deutschkenntnisse als Stärke ausspielen. Hier treten Geflüchtete aus Afghanistan, Syrien oder dem Iran gegen heimische Schüler in einem Poetry-Slam-Wettbewerb an. Initiiert hat das integrative Format Andreas Prause. Der Künstler und Pädagoge bringt die Wortjongleure mit Gasteiner Musikern zusammen, ...