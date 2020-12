Polit-Groteske von Daniela Emminger: Gorillas machen sich in Braunau breit

Aus dem Untergrund versucht eine Guerilla-Autorin in Daniela Emmingers Buch "Zirkus.Braunau" mit allen "Irre-Führern" aufzuräumen.

Am Anfang war die Wut. Doch weil Daniela Emminger keine Wutbürgerin sein will, die sich mit Krawallmachen bescheidet, biegt sie ihre heftigen Gefühle in Literatur um. Natürlich entsteht so kein ausgeglichenes, behutsam Erwägungen anstellendes Kunstwerk. Sie schlägt zurück und zwar in Form einer Groteske. Die Verhältnisse haben sich für sie derart aberwitzig entwickelt, dass ein Hybrid aus Trash und Scharfsinn die taugliche Form abgibt. Sie geht aus von Ereignissen, für die Braunau den Mittelpunkt abgibt. Dort trieb sich im Jahr ...