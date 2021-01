Politische Lektüre in bewegten Zeiten: Das sind die Buchtipps der Woche

Eine Fallschirmspringerin, ein jugendlicher Iraker und eine Familie im Spiegel des 20. Jahrhunderts: Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt.

Ein Familienroman erzählt Ereignisse von 1914 bis 1991

Es ist eine bewährte Methode, Zeitgeschichte am Beispiel einer Familie zu erzählen. Die kroatische Autorin Ivana Sajko unternimmt das, indem sie an vier Generationen nachweist, wie die große Politik in das Leben des Einzelnen eingreift. Die Menschen haben keine Chance, sie stehen inmitten einer Geschichte von Gewalt und Unterdrückung und können von Glück reden, wenn sie mit dem Leben davonkommen. Die autoritären Systeme, die ...