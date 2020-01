Marica Bodrožic erhält für ihr Gesamtwerk den mit 20.000 Euro dotierten Walter-Hasenclever-Preis 2020. Dies teilte der Salzburger Otto-Müller-Verlag am Mittwoch mit. Der Literaturpreis wird seit 1996 im Gedenken an den in Aachen geborenen Schriftsteller Walter Hasenclever verliehen.

