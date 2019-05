Prinzessin-von-Asturien-Preis an US-Autorin Siri Hustvedt

Die amerikanische Schriftstellerin und Essayistin Siri Hustvedt wird in diesem Jahr mit dem spanischen Prinzessin-von-Asturien-Preis in der Sparte Literatur ausgezeichnet. Die 64-Jährige mit norwegischen Wurzeln, deren Romane und Essays in 30 Sprachen übersetzt wurden, sei von einer Jury unter 28 Kandidaten aus 17 Ländern ausgewählt worden, teilte die Stiftung am Dienstag in Oviedo mit.

Die 64-jährige Hustvedt hat norwegische Wurzeln