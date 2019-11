Protest von Kriegsopferverbänden in Sarajevo gegen Handke

Vertreter mehrerer bosnischer Kriegsopferverbände haben am Dienstag vor der schwedischen Botschaft in Sarajevo eine Protestkundgebung gegen die Zuerkennung des Literaturnobelpreises an den österreichischen Schriftsteller Peter Handke abgehalten. Laut Medienberichten wollen die Vereinigungen von Opfern und Augenzeugen des Völkermords bis 10. Dezember wöchentlich gegen die Entscheidung protestieren.

SN/APA (AFP)/ALAIN JOCARD Betroffene der Kriegsgräuel wegen Handkes Pro-Serbien-Haltung empört