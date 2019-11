Protestaktion gegen Peter Handke vor Preisverleihung geplant

Die Opferorganisation "Mütter von Srebrenica" hat anlässlich der Verleihung des diesjährigen Literaturnobelpreises an Peter Handke zu einer großen Protestaktion am 10. Dezember in Stockholm aufgerufen. Unterstützt wird der Appell unter anderem von der deutsch-kroatischen Autorin Alida Bremer und der französischen Journalistin und Schriftstellerin Florence Hartmann.

SN/APA (AFP)/ALAIN JOCARD Peter Handke ist international umstritten