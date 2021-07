Proust zu lesen ist nie eine verlorene Zeit

Kaum ein Buch steht in so vielen Regalen, ohne gelesen zu sein, wie Marcel Prousts Roman.

Als Analytiker der großen politischen Zusammenhänge war Marcel Proust nicht zu haben, und das, obwohl er sich an gesellschaftlichen Gepflogenheiten über die Maßen interessiert zeigte. In seinem monumentalen Werk "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" ist die Aura des Fin de Siècle grandios aufgehoben, aber die Gesellschaft als Ganzes blieb ihm verschlossen. Früh hatte er Zugang zu den bürgerlichen Salons, was unter den einfachen Leuten vorging, ereignete sich außerhalb seiner Wahrnehmung. Wenn er Interesse an jemandem wie einem Chauffeur ...