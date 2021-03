Raphaela Edelbauers Zukunftsroman "Dave": Warte nur, wenn die Superintelligenz kommt

Einer Maschine, die alles Menschliche übertrifft, ordnet sich die Welt in Raphaela Edelbauers Roman "Dave" unter.

Raphaela Edelbauer, das lässt sich nach drei Büchern gut belegen, weist eine Neigung zu den Naturwissenschaften auf. Mit der künstlichen Intelligenz beschäftigt sie sich in ihrem neuen Roman, den sie in eine desaströse Zukunft verlegt. Die Katastrophe als Folge von Überbevölkerung und Klimawandel ist längst geschehen. Die Menschen, die übrig geblieben sind, leben unter einem Glassturz, in einem riesigen Gebäude, in dem auf mehreren Ebenen an der Verwirklichung des ultimativen Gehirns namens Dave gearbeitet wird. Ihm sollen Bewusstsein und Gefühle ...