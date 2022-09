"Rechermacher", der neue Roman von Hanna Sukare: Eine Vergangenheit, die nicht vergeht

Welches Geheimnis verbirgt sich hinter einem "Schweighaufen"? Von der Suche danach erzählt Hanna Sukare.

Wieder einmal die alte Geschichte von Familiengeheimnis, die so viel Verschwiegenes einschließt. Wieder einmal die alte Geschichte von einer späteren Generation, der es reicht, in Unwissenheit über ihre Vorfahren zu bleiben, und die sich aufmacht, der Wirklichkeit unerschrocken gegenüberzutreten. Ohne Aufwand ist der "Schweighaufen", den Maia ihrem Großvater vorwirft, hinterlassen zu haben, nicht abzutragen. Hanna Sukare wendet eine in der Literatur beliebte Methode an, um der Dringlichkeit Nachdruck zu verschaffen. Jede Generation hat ihre Leichen im Keller, diesmal geht es ...