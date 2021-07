Reichert, Knapp und Beyerl: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt.





Klaus Reichert: Erinnerungen und Briefe - Paul Celan

Er ist einer der geheimnisvollsten Dichter, die auf Deutsch geschrieben haben, vergleichbar allenfalls Friedrich Hölderlin. So sehr Paul Celans Gedichte auf den Holocaust fokussiert sind, so uneindeutig bleiben sie in ihrer Aussage, geben Spielraum für Deutungen, folgen einem offenen Konzept. Er wird auf zeitgeschichtlichem Hintergrund ebenso gesehen wie auf religiösem, und die große jüdische Tradition spielt eine unübersehbare Rolle. Weil diese Lyrik so anspielungsreich ist, kommt man ...