Reisegeschichten des Salzburger Autors Florian Vernschach: Unbequem übernachten im Dreiländereck

Von kuriosen Beobachtungen auf einer autofreien Insel, in Grönland oder Nischni Nowgorod erzählt Florian Vernschach in seinem Buch "Zuhause ist es doch am schönsten".

SN/verlag anton pustet Buch: Florian Vernschach, „Zuhause ist es doch am schönsten“, 149 Seiten, Verlag Anton Pustet, Salzburg 2022