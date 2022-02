"Revolver Christi": Rauriser Literaturpreis an Anna Albinus

Debütroman von Anna Albinus ist laut Jury ein "grandioses Erstlingswerk".

Der Rauriser Literaturpreis 2022 geht an Anna Albinus für ihr Romandebüt "Revolver Christi". Dies entschied die Jury bestehend aus Sebastian Fasthuber, Anja Johannsen und Michael Luisier. Albinus beweise, "wie man das Studium der Theologie literarisch nutzen kann". Ihr Buch sei ein "grandioses Erstlingswerk". In ihrer Novelle entspinne sich um die titelgebende Schusswaffe, die als Reliquie alle zehn Jahre Wallfahrer in eine Kathedrale lockt, eine höchst merkwürdige Geschichte. "Mit dem Revolver sind ein Glaubenszirkel und mysteriöse Todesfälle verbunden. Der Kommissar, der ...