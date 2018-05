Richmann, Lehner & Fallada: Die SN-Buchtipps

Die Büchertipps der Woche, vorgestellt von Anton Thuswaldner.

Pascal Richmann: Über Deutschland, über alles. Brosch., 328 S. Hanser, München.

Der Titel ist eine Variation des Deutschlandliedes: "Deutschland, Deutschland über alles", das auf Hoffmann von Fallersleben zurückgeht. Pascal Richmann aber singt nicht ein Hohelied auf Deutschland, er schaut sich um in den weitgehend abgeschotteten Winkeln, wo die Gesinnung dumpf und die Gedanken hohl sind. Der Erzähler des Buches, gewiss nicht sehr verschieden vom Verfasser Richmann, macht sich auf nach Eisenach, wo sich Burschenschafter regelmäßig an die Straffung ihrer rechten Gesinnung machen. Das Erzähl-Ich mischt sich unter die Leute, um möglichst nah ranzukommen an deren Denken, das ihm doch recht fremd ist. Also sucht er andere Orte auf, die ihm etwas mitteilen könnten über rechte Gesinnung, beim Fußballverein Red Bull in Leipzig, eine Pegida-Demonstration in Dresden oder die deutsche Dependance der Deutschen schlechthin, Mallorca. Die Beobachtungen fallen ohne moralische Geiselnahme der Leser aus, die der Autor für fähig hält, sich selbst ein Bild zu machen.