Robert Saviano, gejagt von der Mafia, erzählt sein Leben als Comic: " Ich fühle mich weder lebendig noch fühle ich mich tot"

Roberto Saviano ist in Lebensgefahr, weil er über die Mafia schreibt. Ein Comic lässt dieses Leben nun nachfühlen. Wie lebt es sich also mit Angst und in einem Italien, das nach rechts driftet?

BILD: SN/ASAF HANUKA/CROSS CULT Roberto Saviano wird von der Mafia bedroht. Der Comic „I’m Still Alive“ erzählt die Geschichte des italienischen Schriftstellers und Reporters. BILD: SN/ASAF HANUKA/CROSS CULT Roberto Saviano wird von der Mafia bedroht. Der Comic „I’m Still Alive“ erzählt die Geschichte des italienischen Schriftstellers und Reporters. BILD: SN/CROSS CULT Asfa Hanuka und Roberto Saviano BILD: SN/ASAF HANUKA/CROSS CULT Saviano/Hanuka, „I’m Still Alive. Im Fadenkreuz der Mafia'. Aus dem Italienischen von Jörg Faßbender.Cross Cult, Ludwigsburg 2023.