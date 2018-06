Röggla, Boralioglu und Etgeton - die SN-Buchtipps

Die Büchertipps der Woche, vorgestellt von Anton Thuswaldner.

China Miéville: Dieser Volkszähler. Eine Novelle. Aus dem Englischen von Peter Torberg. Geb., 173 S. Liebeskind, München.

Der Brite China Miéville hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Fantasy-Literatur aus ihrem konservativen Image zu befreien. Der recht durchsichtige Kampf zwischen Gut und Böse ödet ihn an. Er ist ein aktiver Linker, gibt ein marxistische Kulturmagazin heraus und ist von politischer Theorie geprägt. Zu seiner Art von Fantasy sagt er: " Ich schreibe sie, weil ich Monster leidenschaftlich liebe, genauso wie bizarre und schreckliche Geschichten und gefährliche Situationen und Surrealismus, und was ich damit will, ist, genau das zu kommunizieren. Aber weil ich das alles aus einer politischen Perspektive betrachte, sind die Welten, die ich kreiere, immer auch eingebettet in die Befürchtungen, die ich hege." Die Befürchtungen, die wir in seiner neuen Novelle vorfinden, beziehen sich auf eine Welt, die offenbar zurückgebombt wurde in ein vorzivilisatorisches Zeitalter, wo die Gesetze, auf die wir uns verlassen dürfen, nicht greifen. Ein Mord geschieht, ein Kind bekommt ihn mit und legt vor einer finsteren Dorfgesellschaft Rechenschaft ab. Ein Buch, das Rätsel aufgibt.