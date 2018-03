Roman "Karst" von Peter Rosei

Peter Roseis neuer Roman "Karst" bewegt sich in einer Zone aus Ungewissheit, geschaffen aus politischer Unordnung.

"Benvenuti alla spiaggia di Mitteleuropa", steht groß an der Straße durch die Lagune von Grado. Auf einem Plakat sieht man eine junge Frau in einem Badeanzug der 1930er-Jahre. So etwas hat um 1990 einmal Touristen angezogen. Vielfach sehnte man sich damals nach dem Postnationalen und stöberte dabei gern im Pränationalen und Imperialen. Triest boomte, und Schriftsteller Claudio Magris nannte sich auf dem Türschild seines Abgeordnetenbüros "mitteleuropeo". Es entstand, unter österreichischer Patronanz, eine "Mitteleuropäische Initiative". Nach Berlusconi, Orbán und Strache ist der Zauber aber verflogen. "Alpe-Adria", der Name der Kernregion und das Kennwort für ein Europa ohne Blöcke und ohne Nationen, ist heute den meisten nur noch als Name einer Skandalbank bekannt.