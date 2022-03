Roman "Zebra im Krieg": Ein Land in Osteuropa wird überfallen

"Zebra im Krieg" - erschreckend gegenwärtig liest sich der neue Roman des in Salzburg und Wien lebenden Schriftstellers Vladimir Vertlib.

Krieg in einem Land in Osteuropa, es könnte sich um die Ukraine handeln. Die Regierung wird angegriffen von Rebellen, diese übernehmen kurzfristig die Kontrolle über das Land, bevor sie vertrieben werden und der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt wird. Bei der Invasionstruppe handelt es sich um eine barbarische Organisation. Wer als Staatsfeind deklariert wird, und das hat mit sachlichen Gründen gar nichts zu tun, kann in einer Nacht-und-Nebel-Aktion abgeholt werden wie das ältere jüdische Paar, das sich gar nichts zuschulden hat kommen ...