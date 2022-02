"Rombo" von Esther Kinsky: Ein Ort widersetzt sich dem Beben

Mit ihrem Roman "Rombo", einem Sprachkunstwerk sondergleichen, dient Esther Kinsky dem Gedächtnis der Zerstörung.

Am 6. Mai 1976 gegen neun Uhr abends erschütterte ein schweres Erdbeben den Landstrich rund um das Kanaltal im oberitalienischen Friaul. 59 Sekunden lang. Das genügte, um Dutzende Dörfer und Städte zu zerstören, an die 1000 Menschen zu töten und an die 50.000 obdachlos zu machen. Mehr als vierzig Jahre danach erkundet die Autorin und Übersetzerin Esther Kinsky in ihrem neuen Roman "Rombo" das Erdbebengebiet und lässt sieben Überlebende von damals mit ihren Erinnerungen zu Wort kommen. Was diesen Roman ...