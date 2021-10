Rossbacher, Koch, Leilani: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser seine Buchempfehlungen für das Wochenende herausgesucht. Viel Spaß beim Stöbern!

Ina Westman: Heute beißen die Fische nicht

Die Finnin Ina Westman bleibt mit ihrem zweiten Roman nah an unserer Gegenwart. Dabei rollt sie die großen Dramen der Umwälzung, von denen wir heute so kräftig gebeutelt werden, von einer anderen Seite auf. Als Fotojournalistin kommt Emma häufig in Kriegsgebiete, wo sie das Elend von Flüchtlingen hautnah mitbekommt. Das will sie hinter sich lassen, als sie mit ihrer Familie Ferien auf einer einsamen Insel in den Schären verbringt. Es lässt ...