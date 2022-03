Russischer Schriftsteller Schischkin im Interview: "Diktatur lebt von Kriegen"

Wladimir Putin verübe monströse Verbrechen "im Namen meines Volkes", klagt der aus Russland stammende Schriftsteller Michail Schischkin.

Michail Schischkin, 1961 in Moskau geboren, lebt in der Schweiz. Seine Bücher sind in 30 Sprachen übersetzt. Mit Wladimir Putins Aggression in der Ukraine sei das Wort "Russland" statt mit Musik und Literatur schändlicherweise verknüpft mit Bomben auf Kinder, sagt er und stellt klar: "Russland ist nicht Putin."

Schon seit Jahren haben Sie den Kurs von Präsident Putin scharf kritisiert. Aber haben Sie mit einer so katastrophalen Wendung wie jetzt gerechnet? Michail Schischkin: In einem Interview für die ...