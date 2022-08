Russo, Hahn, Sautner: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!

Richard Russo: Mittelalte Männer

Richard Russo ist im deutschen Sprachraum längst kein Unbekannter mehr. Mit Romanen und Erzählungen, in denen er mit Ironie davon ablenkt, dass er uns längst durchschaut hat, hat er sich eine Leserschaft erworben, die ihm zutraut, uns stets aufs Neue zu verblüffen. In diesem Roman aus dem Jahr 1997, uns erst jetzt auf Deutsch vorgelegt, greift er auf das im angloamerikanischen Raum so beliebte Genre des Campus-Romans zurück. Im kleinen, überschaubaren Rahmen einer Provinzuniversität ...