Saisonstart im Literaturhaus Salzburg: Was ist an der Literatur österreichisch?

Die Wahl Österreichs zum Gastland auf der Leipziger Buchmesse 2023 wirkt sich auch auf das Programm im Salzburger Literaturhaus aus.

Zwei Jahre Pandemie haben in vielen Kulturstätten Spuren hinterlassen. Im Literaturhaus Salzburg stimmt man nicht in das allgemeine Klagelied vom Publikumsschwund ein. "Wir konnten die Corona-Zeit gut nutzen", sagt Leiter Tomas Friedmann. Mehr als 300 Veranstaltungen wurden seit März 2020 angeboten, viele davon über Lesungen via Facebook-Livestream. Die pandemiebedingte Online-Offensive hat bewirkt, dass das Literaturhaus knapp 27.000 Follower zählt - mehr als eine der politischen Parteien des Bundeslandes auf sich vereinen könne, erzählt Friedmann schmunzelnd.

Dennoch sei man ...