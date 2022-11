Salzburg dient wieder als Mordskulisse

Buchtage: Krimilesung und dichtes Programm beim Altstadt-Buchtag.

Als Gutachter für wertvolle Bilder hatte er einen klingenden Namen. Doch jetzt lassen die Umstände seines Todes doch Zweifel an seiner Rechtschaffenheit aufkommen. Der vermeintliche Selbstmord eines Kunstexperten in dessen Salzburger Altstadtwohnung macht Martin Ruprecht argwöhnisch. Mit dem Kommissar führt Autor Ernst Kaufmann in seinem Roman "Blanke Gier" einen neuen Helden in Salzburgs dicht besiedelte Krimilandschaft ein. Im Rahmen der Salzburger Buchtage liest Kaufmann an diesem Freitag (4. 11., 15 Uhr) in der Buchhandlung "Krimi Helden" aus seinem Roman. Mit Roland Hebesberger ist auch ein Lungauer Thrillerautor zu Gast bei den Krimi-Spezialisten, die ihren ersten Geburtstag in der Alpenstraße feiern.

Beim Altstadt-Buchtag am Samstag (ab 11 Uhr) gibt es friedlichere Aussichten: Mit Lesungen und Präsentationen in Buchhandlungen, im Mozartkino oder der Academy Bar wollen die Buchtage (sie finden bis 8. 11. statt) die Leselust wecken. Gedichte zum Pflücken und Mitnehmen finden sich im Arthotel Blaue Gans und in der Griesgasse.