Salzburg und Graz kooperieren bei Vergabe eines neuen Literaturpreises

Erstmals wird im April der Sarah-Samuel-Preis vergeben. Die Shortlist steht fest.

E Zum ersten Mal vergeben wird heuer der Sarah-Samuel-Preis für Kurzprosa. Dazu haben sich das Literaturarchiv Salzburg und das Literaturhaus Graz zusammen getan.

Gestiftet wurde die mit 10.000 Euro dotierten Auszeichnung vom Salzburger Ehepaar Gerlinde und Harald Niederreiter, . Die beiden leben in Salzburg, waren jedoch über viele Jahre auf internationaler Ebene tätig: Harald Niederreiter als renommierter Mathematiker an mehreren Universitäten in den USA, in Kingston (Jamaika), Singapore und Dhahran (Saudi-Arabien), die studierte Historikerin Gerlinde Niederreiter als Mitarbeiterin der Atomenergiebehörde der UNO. Beide haben unter dem Pseudonym Sarah Samuel gemeinsam unter anderem 2017 den Roman "Schwarzer Halbmond" veröffentlicht.