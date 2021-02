Salzburg wird zur Kulisse für Science-Fiction

Ein Roman, der von Salzburg aus auf 1600 Seiten Utopien verfolgt? Das klingt nach Arbeit. Zehn Jahre werkten ein Vater und seine Tochter daran.

Als Musikstadt, als touristischer Hotspot oder als Kulisse für Krimis mit Lokalkolorit taucht Salzburg in Romanen oft auf. Als Science-Fiction-Schauplatz diente die Stadt bisher kaum. Ein Salzburger und seine Tochter haben das geändert. In einem Roman mit überbordendem Umfang, den sie geschrieben haben, führt die Handlung nicht nur in Zukunft und Vergangenheit, sondern auch immer wieder zurück nach Salzburg. Sechs Bände - und damit mehr als 1600 Seiten - umfasst die Geschichte "Rückbesinnung auf das Morgen", die das Duo soeben ...