Salzburger Autor Thomas Mulitzer: Punk ist tot, aber es wird heftig weitergespielt

Thomas Mulitzer, heute live in Salzburg, lässt im zweiten Roman die Vergangenheit brüllen.

Was waren die alten Helden nicht alles?! Thomas Mulitzer erinnert uns: "Ruhestörer. Krawallmacher, Schreihälse, lärmende Heiden" zum Beispiel. Und außerdem: "Würgeengel der Besinnlichkeit". Das scheint poetisch gar dick aufgetragen (und bisweilen schwappt die Metaphernflut gefährlich), aber es geht in Mulitzers Roman "Pop ist tot" ja nicht um einen Kindergeburtstag. Es geht um Punk, den Todesengel jeder Pop-Schönfärberei, den Sound, der kurz und bündig reinhaut wie manche der Sätze von Mulitzer. Oder besser: Es geht um die Erinnerung an eine Zeit, ...