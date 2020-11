Saunders, Dion, Christophersen - die Buchtipps für das Wochenende

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt.

George Saunders: Fuchs 8

Ein Fuchs erzählt. Umgehend entschuldigt er sich bei seinen Lesern für die Fehler: "Und schreibe oder buchstabire deshalb nich perfekkt." Kein Wunder, er ist jung, hat sich das Schreiben selbst beigebracht, etwas mitzuteilen hat er, deshalb ist es auch so wichtig, dass er sich zu Wort meldet. Er ist etwas anders als die anderen Füchse, was sich früh zeigt und ihn deshalb einiges an Spott einbringt. Er sucht ...