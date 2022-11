Schimmang, Breitenfellner, Scheiflinger: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser wieder seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!

Jochen Schimmang: Laborschläfer. Roman. Geb., 327 S., Nautilus, Hamburg 2022.

Rainer Roloff ist der ideale Kandidat. Er nimmt teil an einer Langzeitstudie, die den Einfluss des Schlafs auf das Gedächtnis erforschen soll. Seine Aufzeichnungen bieten den Medizinern reichlich Material, zumal Roloff ein Erinnerungsgigant und guter Formulierer ist. Er erinnert sich an Ereignisse der Bundesrepublik, setzt sie mit seinem eigenen Leben in Beziehung, verfügt über ein phänomenales Gedächtnis, das in der Summe der kurzen Abschnitte, wie sie aufeinanderfolgen, einen ...