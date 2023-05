Schrefel, Grynberg, Vallejo: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser wieder seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!

Magdalena Schrefel: Brauchbare Menschen. Erzählungen. Tb., 183 S. edition suhrkamp 2800, Berlin.

Die Österreicherin Magdalena Schrefel, Jahrgang 1984, kommt vom Theater, und das merkt man ihren Erzählungen an. Sie verfügt über gutes Gespür für Dramaturgie und schreibt lebensnahe Dialoge. Auch ist sie eine Autorin, die politisches Engagement, einigermaßen aus der Mode gekommen, hochhält. Dabei vertritt sie keine parteipolitische Haltung, sondern sie erzählt von einer Welt, in der Menschen dem Prinzip Ausbeutung unterworfen sind. Was ist von einem neoliberalen ...