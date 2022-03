Schriftsteller Andrej Kurkov: "Die Ukraine wird standhalten"

Die Beziehungen des Landes zu Russland seien durch Putins Krieg für Jahrzehnte zerstört, sagt Andrej Kurkov im Interview.

Einen Vormarsch der russischen Armee in der Ostukraine hat Andrej Kurkov für möglich gehalten. Mit einer solchen Eskalation der Gewalt wie in diesen Wochen hat freilich auch er nicht gerechnet. Der 61-jährige Schriftsteller ist in St. Petersburg geboren, aber in Kiew aufgewachsen. Er schreibt auf Russisch, aber er versteht sich als ukrainischer Staatsbürger. Kurkov, seit 2018 Präsident des PEN-Klubs in der Ukraine, ist immer wieder im Literaturhaus Salzburg zu Gast gewesen.

Seit fünf Wochen wütet der schreckliche Krieg ...