Schriftsteller Gerhard Roth gestorben

Österreich verliert einen politischen, historisch versierten Erzähler.

Der österreichische Schriftsteller Gerhard Roth ist am Dienstag gestorben. Dies wurde den SN am Dienstagabend von Freunden bestätigt. Gerhard Roth war ein politischer Kopf, historisch versiert und von Geschichten fasziniert. So schaffte er es, unsere Zeit, in der die dunklen Seiten der Geschichte untergründig ihr unheilvolles Werk vollbringen, ins Erzählerische zu transformieren. Mit einem einzigen Roman fand er damit selten sein Auskommen, er schuf große Zyklen, Meilensteine der österreichischen Literatur.

Zwischen 1980 und 1991 erschien das siebenteilige Monumentalwerk "Die Archive des Schweigens", in welches die wichtigen Romane "Der Stille Ozean" und "Landläufiger Tod" eingebunden sind. Mit jenen, die aus der Gesellschaft gefallen sind, weil sie durch einen Makel gezeichnet sind oder durch ihre kollektivuntaugliche Haltung gemieden werden, beschäftigte sich Roth bevorzugt. Über solche Figuren kommt er zu einem kritischen Blick auf das Land, das Verbrechen verschweigt und damit Untaten duldet. Dann gibt es jemanden wie den "Untersuchungsrichter" aus dem gleichnamigen Roman, der vom Bösen gleichermaßen angezogen und abgestoßen ist und deshalb den Halt verliert. Unbeschadet schafft es keiner in ein Gerhard Roth-Buch zu kommen.

Überhaupt war Gerhard Roth der Autor der Verletzbarkeiten. Das Werk ist voll von Figuren mit seelischen und körperlichen Schäden, die eine Folge der Lebensverhältnisse sind. Das Unheimliche ist in seine Bücher eingezogen, wenn er die Seelenlandschaften seiner Gestalten durchwandert.

Geboren in Graz 1942, bekam er als Kind noch Bombardierungen mit. Davon erzählt er in "Das Alphabet der Zeit", als der Zug, in dem er mit seiner Mutter das ständig bedrohte Graz verlassen will, von Fliegern attackiert wird und die Menge aus den Waggons über die Felder flüchtet. Das lange Nachwirken des nationalsozialistischen Giftes beschäftigte Roth immer wieder neu.

So ist er zum Thema des Bösen gelangt, dessen Funktionsweise er präzise studiert hat. Er blieb nicht nur Beobachter von außen, er drang auch schreibend in die Innenwelt von Psychopathen ein, lieferte in seinem Werk eine vielschichtig angelegte Analyse des Wahns. Das führte ihn zur Kunst der Patienten von Gugging, die ohne Kontrolle ihrer Gefühle und jenseits der Schranken des Schicklichen Ansichten ihrer Innenwelten zu Papier brachten.

Über den Zeitraum von 1995 bis 2011 erstreckte sich die Arbeit an der Heptalogie "Orkus", der den Abgründen des psychisch kranken Österreich nachspürt. Als Schlussstein fungiert der grandiose Band "Reise zu den Toten", ein Unding an Erzählökonomie und eine Fundgrube an Geschichten, Episoden und Einzelheiten über die soziale Verfassung eines Landes.

In Form von Essay, Reportage und Erzählung fand Gerhard Roth jeweils neue Zugänge zu den Abgründen der Gesellschaft, ein Pandämonium des 20. Jahrhunderts. Was ist erfunden, was ist gefunden? Das lässt sich nicht immer mit Sicherheit sagen, was zur Methode von Gerhard Roth passt, für den Fiktionen ohnehin ein Teil der Wirklichkeit waren. Für den Mai 2022 ist im S.Fischer Verlag sein letzter Roman angekündigt, "Der Imker".

Gerhard Roth war ein einzigartiger Schriftsteller und ein wunderbarer Gastgeber. Sein Werk hat gute Chancen zu überdauern.