Schriftsteller Luis Mateo Díez erhält Cervantes-Preis 2023

Der spanische Schriftsteller Luis Mateo Díez erhält den diesjährigen Cervantes-Preis. Dies gab der spanische Kulturminister Miquel Iceta am Dienstag in Madrid bekannt. Der Cervantes-Preis ist mit 125.000 Euro dotiert und gilt als die wichtigste literarische Auszeichnung in der spanischsprachigen Welt.

Die Jury bezeichnete den 82-jährigen Schriftsteller aus León als "einen der großen Erzähler der spanischen Sprache und Erbe des Geistes von Cervantes, als Schöpfer imaginärer Welten und Territorien". Der Cervantes-Preis wird am 23. April 2024 verliehen. Die Jury betonte zudem die "einzigartige Prosa" des Preisträgers, dessen "eigenen, anspruchsvollen Stil von großer Originalität, in dem expressionistischer, parodistischer oder grotesker Humor vorherrscht". Nur wenige der Arbeiten von Díez wurden ins Deutsche übersetzt. Die nach dem "Don Quijote"-Autor Miguel de Cervantes benannte Auszeichnung wird seit 1976 alljährlich vom spanischen Kulturministerium verliehen. Zu den bisherigen Gewinner zählen u.a. Jorge Luis Borges (1979), Octavio Paz (1981), Ernesto Sábato (1984), Carlos Fuentes (1987), Mario Vargas Llosa (1994), Juan Goytisolo (2014), Fernando del Paso (2015) und Eduardo Mendoza (2016).