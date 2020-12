In der Zeit des Nationalsozialismus war die Litauerin im Ghetto ihrer Geburtsstadt Kaunas inhaftiert.

Die litauische Intellektuelle und Holocaust-Überlebende Irena Veisaite ist am Freitag 92-jährig an Covid-19 verstorben. Dies bestätigte die litauische Botschaft. Im Vorjahr erschien ihr Buch "Ein Jahrhundertleben in Litauen". Im Juni dieses Jahres wurde ihr vom deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier das Große Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.



Quelle: SN