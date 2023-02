Schultz, Ruefle, Delibes: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser wieder seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!

Marie-Alice Schultz: Der halbe Apfel. Roman. Geb., 256 S. Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt am Main.

Mit der Familie kommt man an kein Ende, was für die Literatur ein Glücksfall ist, weil sie unendlichen Erzählstoff bereitstellt. Marie-Alice Schultz stellt eine Familie in den Mittelpunkt, die so nicht vorgesehen war. Drei Menschen, zwei Männer und eine Frau, leben in einer Wohngemeinschaft, und dann bekommt Pia ein Kind. Ben ist der Vater, zu einer tieferen Bindung zwischen den beiden kommt es dennoch ...