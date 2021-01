Seeburg, Highsmith, Barta: Das sind die Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt.

Uta Seeburg: Der falsche Preuße. Kriminalroman. Geb., 352 S. Harper Collins, Hamburg.

In den Neunzigerjahren des 19. Jahrhunderts hatte die Kriminalistik bedeutsame Fortschritte gemacht. Wilhelm von Gryszinski steht für diese neue Zeit, und er möchte die modernen Errungenschaften in München umsetzen. Er bekommt bald Gelegenheit dazu, als am Ufer der Isar eine Leiche gefunden wird. In Verdacht gerät einer, den es wie Gryszinski von Preußen nach Bayern verschlagen hat und der dort ...