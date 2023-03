Wo bleibt die Wahrheit, wenn man sich verliebt und gar: wenn ein verliebter Mann blamiert wird? Martin Suter gibt dazu Denkanstöße.

Auf ein erstaunliches Experiment lädt uns Martin Suter in seinem jüngsten Roman, der heute, Mittwoch, in den Handel kommt. Angenommen, das Ende unseres Lebens wäre absehbar: Wie würden wir Bilanz ziehen? Oder besser: Welche Bilanz hätten wir gern, dass sie gezogen werde?

Freilich erzeugt Martin Suter dafür - wie in seinen Almen-Romanen - eine Laborsituation, die bar jeder materiellen Beschränkung ist. Der dem Tode nahe Peter Stotz ist derart reich, dass er sich in der exquisiten Villa am ...