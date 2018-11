Shakespeare spiegelt die Macht

Was Donald Trump und andere Politiker aufführen, sind altbekannte Phänomene.

Aus der boomenden neuen Bestseller-Sparte der Anti-Trump-Literatur sticht ein Buch heraus, in dem der Name Trump nicht erwähnt wird. Der Shakespeare-Forscher und Harvard-Professor Stephen Greenblatt stellt sich die Frage, die seit den Präsidentschaftswahlen 2016 die USA und die Welt umtreibt: Wie ist es möglich, dass ein ganzes Land einem ruchlosen Soziopathen und Demagogen in die Hände fällt? Wie kann es sein, dass jemand an die Macht kommt, der zum Regieren offensichtlich ungeeignet ist, der keinerlei Selbstbeherrschung kennt und seinen Narzissmus, seine Rohheit, Niedertracht, Verlogenheit, Prahlsucht, Paranoia und Korruption mit spektakulärer Schamlosigkeit vor sich herträgt? Wie kann ein solcher Mensch glühende Bewunderung erregen? Warum folgen ihm so viele Menschen und lassen sich von ihm in die Irre führen, obwohl sie wissen, dass er sie belügt?