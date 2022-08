Shelly Kupferbergs Buch über "ein jüdisches Leben": Wer war Urgroßonkel Isidor?

Shelly Kupferberg beschreibt Alltag und Schicksal ihrer jüdischen Familie in Wien.

Wien, 1956: "Der Jud' is wieda då!", ruft die Frau des Hauswarts in die Wohnung hinein, als sie den mittlerweile erwachsenen Walter an der Türschwelle sieht. Dieser hatte seine ersten 19 Lebensjahre hier gewohnt, war von den Nazis vertrieben worden und überwand sich fast zwei Jahrzehnte später, die einstige Wohnung am Bauernfeldtplatz zu besuchen. Mittlerweile hatte sich da die Hausmeisterfamilie einquartiert - mit den arisierten Möbeln seiner Eltern. Das schrieb Walter aus der alten Heimatstadt geschockt seiner Frau Alice nach ...