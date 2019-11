Ansichten und Einsichten vom Literaturfest BuchBasel

"Gletscher schmelzen schneller als ein Kind sprechen lernt", so brachte der Fotograf und Schriftsteller Daniel Schwartz das Ergebnis seiner langjährigen Beobachtungen in den Schweizer Bergen auf den Punkt. Er passte gut in das Programm des Literaturfestes BuchBasel (8. bis 10. ...