Sigrid Löffler über Eva Menasse: Gemeinde Dunkelblum wehrt das Erinnern ab

Eva Menasse entspinnt aus dem Verbrechen von Rechnitz einen Anti-Heimat-Roman.

Zwar wissen wir wenig über das Massaker an jüdischen Zwangsarbeitern, das sich in den letzten Kriegstagen 1945 im burgenländischen Rechnitz ereignet hat, doch erstaunlich viel ist darüber publiziert worden. In den vergangenen 30 Jahren arbeiteten Historiker und Journalisten an der Aufklärung, Dokumentar- und Spielfilme, Romane und Theaterstücke entstanden, darunter das Stück "Rechnitz (Der Würgeengel)" von Elfriede Jelinek.

Die erwiesenen Fakten sind lückenhaft. Fest steht, dass die Nazis in den letzten Kriegswochen auf ihrem Rückzug vor der Roten Armee ...