Simonsen, Reyer, Pantermüller: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!

Sophie Reyer: Zeit der Bäume

An Sophie Reyer haben wir eine seltsame Schriftstellerin aus Österreich. Sie ist ungeheuer produktiv, nie würde ihr ein einziger Verlag reichen, um all ihre Texte unterzubringen. Vor allem hält es sie nicht auf der Stelle. Sie schreibt Erzählerisches ebenso wie Essayistisches, Lyrik und Dramatisches, an Genregrenzen hält sie sich sowieso nicht. Es scheint so, als würde sie sich mit jeder Veröffentlichung neu erfinden, schaut sich stets an, wohin sie die Sprache trägt. Schräg ...