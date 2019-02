Sommerer, Woodrell und Pfeiffer: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist Anton Thuswaldner hat für die SN-Leser seine Buchtipps der Woche zusammengestellt.

Amaryllis Sommerer: Lieblinge der Götter. Roman. Geb., 251 S. Picus, Wien 2018.

In den Siebzigerjahren dachten die jungen Leute, die Welt von Grund auf umgestalten zu können. Sie beschäftigten sich mit politischer Theorie, und in der Kunst brachten sie ihre Vorstellung von einem ganz anderen Leben auf den Begriff. Allein ihr Leben provozierte die Älteren. Sie traten selbstbewusst und schrill auf und machten jedem verständlich, dass ihnen die Welt gehöre. Mit den Traditionen sollte kräftig aufgeräumt werden. Nina und Valentin sind solch ein Paar, das den anderen zeigt, wo es langgeht. Karin und Martin, die sich dem Film verschrieben haben, passen gut zu ihnen. Gemeinsam sind sie unschlagbar, der Optimismus ist grenzenlos - auf der Oberfläche jedenfalls. Denn unter der Oberfläche brodelt es gewaltig. Valentin ist unberechenbar, Rückhalt findet Nina bei ihm nicht. Er macht, was er will, auch auf Kosten von Nina, die sich damit abfinden muss, dass er immer wieder unvermutet für längere Zeit abtaucht. Die Geschichte der vier, die vorhaben, die Welt zu verändern, erzählt von einer Generation, die für den Aufbruch stand.