Stasiuk, Campa & Price: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!





Andrzej Stasiuk: Beskiden-Chronik. Nachrichten aus Polen und der Welt

"Beskiden-Chronik", das klingt nach einem nüchternen Bericht eines Schriftstellers, der zu den Großen der Gegenwart zählt und vor allem mit seinen Romanen und Erzählungen ("Die Welt hinter Dukla", "Galizische Geschichten") Polen als Land, in dem Weltliteratur geschrieben wird, in unser Bewusstsein gehoben hat. Seine engere Heimat, die Region nahe der slowakischen Grenze, spielte immer schon eine Rolle in seinem Schreiben. Hier schulte er seinen genauen Blick, ...