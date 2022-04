Stauffer, Rietzschel, Park: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!

Verena Stauffer: Geschlossene Gesellschaft. Geb., 156 S. Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt am Main.

Zwischen 7. November 2020 und 27. Februar 2021 zeichnet Verena Stauffer auf, was ihr in Zeiten von Corona widerfährt. Es ist nicht so wichtig, wie groß die Überschneidungsmenge zwischen der Erzählerin im Buch und der Autorin tatsächlich ist, geht es doch um jenen Ausnahmezustand, in den eine junge Frau versetzt wird, als eine Pandemie die Gesellschaft fest im Griff hält. "Es geht mir zusehends schlechter", lautet ...