Stefan Zweig kommt nach Anthering

Der Kulturverein Anthering verführt im Ross-Stall in "Die Welt von Gestern".

"Ross-Stall" und "Anthering" sind zwei Begriffe, die man nicht mit Stefan Zweig assoziiert. Und doch: Dem Führungsgremium des Kulturvereins Anthering gelingt es, Stefan Zweig in einen Ross-Stall zu bringen - oder besser: dessen "Welt von Gestern". Dafür unternimmt das Stefan-Zweig-Zentrum der Universität Salzburg eine hochkarätige Exkursion in die Flachgauer Gemeinde: Am Freitag werden im Ross-Stall des Voglwirts der jetzige und der frühere Leiter - Arturo Larcati und Klemens Renoldner - in Leben wie Werk Stefan Zweigs einführen und vielleicht auch klären, ob dieser auf seinen ausgiebigen Wanderungen in und um Salzburg auch in Anthering gewesen oder gar beim Voglwirt eingekehrt ist. Danach wird der Schauspieler Walter Sachers aus "Die Welt von Gestern" lesen.

Mit dieser Veranstaltung im Bereich der Literatur startet der Kulturverein Anthering in Richtung Frühling, wofür auch andere Genres aufgeboten werden - Klassik, Jazz, Kabarett, Dialogveranstaltungen und Kultur für Kinder. Für 25. März ist das Riebl-Trio mit Bratsche, Cello und Klavier angekündigt. Für 29. April ist Libertango angesagt. Am 20. Mai stehen Katharina Wagner und Band mit Jazz und Pop auf dem Programm.

Lesung: "Ein Abend mit Stefan Zweig", Ross-Stall, Anthering, 25. Februar, 19.30 Uhr. Kartenreservierung: kultur.anthering@gmail.com